Резка металла
Резка металла
Нам нужна качественная резка металла, подскажите в Питере хорошую компанию? Самое главное, чтобы оборудование было соответствующее, и резка была точная. Где сейчас выгоднее и лучше всего все-таки заказать, подскажите пожалуйста?
Re: Резка металла
Мы обращаемся в компанию «Солид», вот официальная страница компании steelsolid.ru. У них как раз есть лазерная резка, с помощью которой можно резать углеродистую сталь, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь, алюминий, латунь, медь, титан и даже бронзу. Такой способ резки считается высокоточный способ обработки металла с помощью сфокусированного светового луча. Специалисты компании с помощью специального оборудования и опыта производят чистый срез, минимальный допуск и экономичный раскрой. Такой способ обработки металла отлично подходят как для промышленности, так и для декоративных частных проектов. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию.
