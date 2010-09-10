Резка металла

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2911
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Резка металла

Сообщение zevc » Вчера, 16:03

Нам нужна качественная резка металла, подскажите в Питере хорошую компанию? Самое главное, чтобы оборудование было соответствующее, и резка была точная. Где сейчас выгоднее и лучше всего все-таки заказать, подскажите пожалуйста?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2913
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Резка металла

Сообщение klonik » Вчера, 20:44

Мы обращаемся в компанию «Солид», вот официальная страница компании steelsolid.ru. У них как раз есть лазерная резка, с помощью которой можно резать углеродистую сталь, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь, алюминий, латунь, медь, титан и даже бронзу. Такой способ резки считается высокоточный способ обработки металла с помощью сфокусированного светового луча. Специалисты компании с помощью специального оборудования и опыта производят чистый срез, минимальный допуск и экономичный раскрой. Такой способ обработки металла отлично подходят как для промышленности, так и для декоративных частных проектов. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя