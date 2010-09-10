Образование в Малайзии

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Образование в Малайзии

Сообщение zevc » Вчера, 16:09

Добрый день! Что вы думаете про образование в Малайзии? Говорят, что сейчас образование в этой стране очень востребовано. Если вы знаете, какие есть преимущества такого образования подскажите мне, пожалуйста. Может, кто-то из вас уже обучался или обучается?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Образование в Малайзии

Сообщение klonik » Вчера, 19:45

Здравствуйте, я с вами полностью согласна, что образование в Малайзии очень ценное. А все преимущества, а также как можно получить образование в этой стране вы можете узнать тут https://www.studyu.org/ru/country/malaysia/ . Насколько мне известно в малайзийских университетах доступно около 2000 программ бакалавриата на английском. Обучаясь в Малайзии, вы попадёте в мультинациональное сообщество студентов. По числу иностранных учащихся страна занимает 11-е место в мире – сюда едут студенты из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Европы и других. Так что, если вы хотите обучаться в этой стране нужно знать все нюансы, а их на самом деле очень много. Поэтому думаю, что эта статья вам будет более чем полезной.
