Сообщение zevc » Вчера, 16:09

Добрый день! Что вы думаете про образование в Малайзии? Говорят, что сейчас образование в этой стране очень востребовано. Если вы знаете, какие есть преимущества такого образования подскажите мне, пожалуйста. Может, кто-то из вас уже обучался или обучается?