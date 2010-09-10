Производство напитков
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Производство напитков
Кто-нибудь пробовал напитки «Вынеси попить»? Меня тут угостили и мне очень понравился такой лимонад без газа. Кто производитель, какие напитки он еще изготавливает? Мне будет очень интересно узнать, может вы мне подскажите насчет этого? Уж очень мне показался необычный напиток.
Re: Производство напитков
Всего скорее вы имеете в виду про Томский завод, вот официальный сайт компании https://tzrn.su/ . Насколько мне известно, компания уже более 5 лет производит широкий ассортимент напитков, использует современное оборудование и проверенные временем рецепты. Чистая артезианская вода, натуральные ингредиенты, строгий контроль качества. Если вы хотите узнать все подробности производства, то я вам рекомендую перейти на сайт. Вообще, насколько я поняла, то это новое производство. На данный момент компания выпускает две линейки напитков — это пиво RIVERTOM 827 и лимонады «Вынеси попить» с разными вкусами. Думаю, каждый сможет для себя подобрать лимонад по своим вкусовым предпочтениям.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя