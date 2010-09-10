Производство напитков

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Производство напитков

zevc » Вчера, 16:20

Кто-нибудь пробовал напитки «Вынеси попить»? Меня тут угостили и мне очень понравился такой лимонад без газа. Кто производитель, какие напитки он еще изготавливает? Мне будет очень интересно узнать, может вы мне подскажите насчет этого? Уж очень мне показался необычный напиток.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Производство напитков

klonik » Вчера, 20:52

Всего скорее вы имеете в виду про Томский завод, вот официальный сайт компании https://tzrn.su/ . Насколько мне известно, компания уже более 5 лет производит широкий ассортимент напитков, использует современное оборудование и проверенные временем рецепты. Чистая артезианская вода, натуральные ингредиенты, строгий контроль качества. Если вы хотите узнать все подробности производства, то я вам рекомендую перейти на сайт. Вообще, насколько я поняла, то это новое производство. На данный момент компания выпускает две линейки напитков — это пиво RIVERTOM 827 и лимонады «Вынеси попить» с разными вкусами. Думаю, каждый сможет для себя подобрать лимонад по своим вкусовым предпочтениям.
