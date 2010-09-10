Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Вчера, 21:12

Новокузнецк, где у вас принимают хорошие стоматологи? Приехали на месяц, у нас в городе есть свой врач, так-то ходим к нему. Но ситуация сейчас экстренная, у мужа зуб просто ни с чего раскрошился, начал ныть. Вот еще вчера нормальный был, у сегодня все. Куда бежать?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Вчера, 22:03

Мне нравится этот https://stomatolog.gm.clinic/ ценрт стоматологии г. Новокузнецк, хорошие врачи и разные. Обращалась за лечением, водила маму по вопросам имплантации, очень понравилось отношение. Сразу видно, что врачи знают что делать. И цены, опять же, вполне себе адекватные. Нет такого, что пытаются навязать побольше услуг, все по плану, все цены сразу прописываются до заключения договора.
