Стоматология
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Стоматология
Новокузнецк, где у вас принимают хорошие стоматологи? Приехали на месяц, у нас в городе есть свой врач, так-то ходим к нему. Но ситуация сейчас экстренная, у мужа зуб просто ни с чего раскрошился, начал ныть. Вот еще вчера нормальный был, у сегодня все. Куда бежать?
Re: Стоматология
Мне нравится этот https://stomatolog.gm.clinic/ ценрт стоматологии г. Новокузнецк, хорошие врачи и разные. Обращалась за лечением, водила маму по вопросам имплантации, очень понравилось отношение. Сразу видно, что врачи знают что делать. И цены, опять же, вполне себе адекватные. Нет такого, что пытаются навязать побольше услуг, все по плану, все цены сразу прописываются до заключения договора.
