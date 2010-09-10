Сообщение klonik » Вчера, 21:12

Новокузнецк, где у вас принимают хорошие стоматологи? Приехали на месяц, у нас в городе есть свой врач, так-то ходим к нему. Но ситуация сейчас экстренная, у мужа зуб просто ни с чего раскрошился, начал ныть. Вот еще вчера нормальный был, у сегодня все. Куда бежать?