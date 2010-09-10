Сообщение zevc » 11 минут назад

За мои сорок два года никогда не сталкивалась с агрессией на улицах, хотя много раз и ночью домой возвращалась, и погулять с подружками мы раньше любили. А тут вот у дома прямо пьяный пристал, еле отделалась. Теперь думаю купить баллончик, сильно сложно им пользоваться?