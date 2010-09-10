Газовый балончик
Газовый балончик
За мои сорок два года никогда не сталкивалась с агрессией на улицах, хотя много раз и ночью домой возвращалась, и погулять с подружками мы раньше любили. А тут вот у дома прямо пьяный пристал, еле отделалась. Теперь думаю купить баллончик, сильно сложно им пользоваться?
Re: Газовый балончик
Не сложно, но потренироваться лишним не будет. И лучше всего купить перцовый газовый баллончик для самообороны в Новосибирске https://шокер54.рф/catalog/aerozolnye_u ... llonchiki/ такой, чтобы бил направленной струей. Облако, которое выпускает обычный баллончик, может и вас задеть, особенно если не учесть направление ветра. А тут струя в лицо нападающему попадает точно, последствия для того, кто пользуется, минимальные.
