Какой механизм действия у препарата «Дериант»?

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 20:15

Какой механизм действия у препарата «Дериант»? Кто его применяет, расскажите о нем подробнее? Стоит или нет вообще использовать, не опасен ли он для здоровья? Буду вам очень признательна за информацию. Подскажите, что знаете об этом препарате?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какой механизм действия у препарата «Дериант»?

Сообщение zevc » Вчера, 21:02

Механизм действия препарата Деринат на самом деле очень прост. Он активирует толл-подобные рецепторы в клетках врождённого иммунитета. Эти рецепторы распознают большинство вирусных, бактериальных и грибковых патогенов. Препарат «настраивает» и приводит в состояние «боеготовности» цепочку защитного ответа организма. Это позволяет либо не допустить развития болезни, либо перевести её течение в лёгкую форму. В принципе, вы тут https://derinat.ru/about/ о данном препарате сможете узнать всю информацию. Тем более если специалист назначил такой препарат, то обязательно его нужно принимать. Тем более состоит их натурального состава и разрешен детям даже.
