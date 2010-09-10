Сообщение klonik » Вчера, 20:15

Какой механизм действия у препарата «Дериант»? Кто его применяет, расскажите о нем подробнее? Стоит или нет вообще использовать, не опасен ли он для здоровья? Буду вам очень признательна за информацию. Подскажите, что знаете об этом препарате?