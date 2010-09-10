Уличные кронштейны для светильников
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Уличные кронштейны для светильников
Здравствуйте! Какие типы кронштейнов существуют для уличных светильников и как выбрать правильный? Подскажите, можете быть вы подскажите как выбрать? Тем более насколько мне известно есть разные кронштейны. Если разбираетесь, буду рада советам и рекомендациям вашим.
Re: Уличные кронштейны для светильников
Добрый день, да, есть разные кронштейны для уличных светильников. Вы тут https://www.bnkomi.ru/data/relize/187521/ сможете узнать всю информацию как правильно выбрать и на что обратить внимание. Есть вертикальные кронштейны, которые используются для установки светильников на вертикальных опорах. Также есть наклонные кронштейны, они позволяют регулировать угол наклона светильника, что особенно важно для освещения больших площадей или дорожек. Есть также настенные кронштейны, они предназначены для установки на стены зданий. Они экономят пространство и идеально подходят для узких улиц. Вы сами должны решить какие вам больше подходят. Но думаю, если вы будете придерживаться советов из статьи вам гораздо проще будет определиться с выбором.
