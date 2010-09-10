Автозапчасти ВАЗ

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти ВАЗ

Сообщение zevc » Вчера, 14:12

Мне нужно купить расширители арок для автомобиля ВАЗ. Подскажите, где можно это можно сделать выгодно? Может магазин какой-то, предлагает или может быть есть интернет-магазин с выгодными предложениями для АвтоВАЗа? Поделитесь со мной такой информацией.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти ВАЗ

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Расширители арок вы найдете в этом интернет-магазине https://33sport.ru/catalog/vneshniy_tyu ... teli_arok/ . Я сама покупала в этом магазине, потому что выбор очень большой. Поэтому вам тоже рекомендую обратиться в интернет-магазин и вам обязательно консультанты помогут с выбором. А так, в этом интернет-магазине представлен большой ассортимент расширителей арок для отечественных автомобилей. Вы тут сможете найти универсальные фендеры для классического семейства ВАЗ и более современных машин. При этом с глянцевой, матовой или шагреневой поверхностью. В зависимости от масштабов выноса колеса из арки, можно выбрать различные расширители. Ну и предлагается по разной цене, есть варианты с различной стоимостью, чтобы удовлетворить любой бюджет.
