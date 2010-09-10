Автозапчасти ВАЗ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Автозапчасти ВАЗ
Мне нужно купить расширители арок для автомобиля ВАЗ. Подскажите, где можно это можно сделать выгодно? Может магазин какой-то, предлагает или может быть есть интернет-магазин с выгодными предложениями для АвтоВАЗа? Поделитесь со мной такой информацией.
Re: Автозапчасти ВАЗ
Расширители арок вы найдете в этом интернет-магазине https://33sport.ru/catalog/vneshniy_tyu ... teli_arok/ . Я сама покупала в этом магазине, потому что выбор очень большой. Поэтому вам тоже рекомендую обратиться в интернет-магазин и вам обязательно консультанты помогут с выбором. А так, в этом интернет-магазине представлен большой ассортимент расширителей арок для отечественных автомобилей. Вы тут сможете найти универсальные фендеры для классического семейства ВАЗ и более современных машин. При этом с глянцевой, матовой или шагреневой поверхностью. В зависимости от масштабов выноса колеса из арки, можно выбрать различные расширители. Ну и предлагается по разной цене, есть варианты с различной стоимостью, чтобы удовлетворить любой бюджет.
