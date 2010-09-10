Тату-салон Blackbird
Настоятельно рекомендую тату-салон Blackbird https://blackbird-dn.ru/ С первого визита поразил высокий профессионализм как мастеров, так и всего административного персонала. Чувствуется, что ребята действительно любят и знают свое дело, и это отражается в каждом аспекте – от консультации до финального результата. Подход к клиенту очень понравился, все четко, дружелюбно и с заботой.
