Anthonn
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Тату-салон Blackbird

Сообщение Anthonn » 34 минуты назад

Настоятельно рекомендую тату-салон Blackbird https://blackbird-dn.ru/ С первого визита поразил высокий профессионализм как мастеров, так и всего административного персонала. Чувствуется, что ребята действительно любят и знают свое дело, и это отражается в каждом аспекте – от консультации до финального результата. Подход к клиенту очень понравился, все четко, дружелюбно и с заботой.
