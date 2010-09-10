Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 124 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Тату-салон Blackbird Цитата Сообщение Anthonn » 34 минуты назад Настоятельно рекомендую тату-салон Blackbird https://blackbird-dn.ru/ С первого визита поразил высокий профессионализм как мастеров, так и всего административного персонала. Чувствуется, что ребята действительно любят и знают свое дело, и это отражается в каждом аспекте – от консультации до финального результата. Подход к клиенту очень понравился, все четко, дружелюбно и с заботой. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»