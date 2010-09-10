Сообщение zevc » Сегодня, 20:56

Помогите разобраться с древесным наполнителем для кошачьего лотка! Говорят, он экологичный и безопасный, но меня беспокоит пыль и разнос гранул по квартире. У кого-нибудь есть опыт использования? Может, есть какие-то секреты правильного применения?