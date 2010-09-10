Наполнитель для кошачьего туалета
Помогите разобраться с древесным наполнителем для кошачьего лотка! Говорят, он экологичный и безопасный, но меня беспокоит пыль и разнос гранул по квартире. У кого-нибудь есть опыт использования? Может, есть какие-то секреты правильного применения?
Древесные наполнители действительно отличный выбор! Я покупаю их на https://petsmart.ru/catalog/20-napolniteli , качество всегда на высоте. Чтобы минимизировать разнос гранул, поставьте коврик возле лотка. А насчет пыли – современные наполнители практически не пылят. Плюс они отлично поглощают влагу и запахи, а использованный наполнитель можно компостировать.
