zevc
Наполнитель для кошачьего туалета

Сообщение zevc » Сегодня, 20:56

Помогите разобраться с древесным наполнителем для кошачьего лотка! Говорят, он экологичный и безопасный, но меня беспокоит пыль и разнос гранул по квартире. У кого-нибудь есть опыт использования? Может, есть какие-то секреты правильного применения?
klonik
Re: Наполнитель для кошачьего туалета

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Древесные наполнители действительно отличный выбор! Я покупаю их на https://petsmart.ru/catalog/20-napolniteli , качество всегда на высоте. Чтобы минимизировать разнос гранул, поставьте коврик возле лотка. А насчет пыли – современные наполнители практически не пылят. Плюс они отлично поглощают влагу и запахи, а использованный наполнитель можно компостировать.
