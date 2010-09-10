Подскажите

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Здравствуйте! Слышала, что в автомобильном салоне «Рольф» большой выбор импортных автомобилей. Если честно меня очень интересует автомобиль Mercedes-Benz. Подскажите, можно ли приобрести у них не автомобиль с пробегом, а абсолютно новый? Может, кто-нибудь из вас покупал?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 49 минут назад

Добрый день, конечно, «Рольф» очень крупный автомобильный салон. Вы там сможете найти как подержанный, так и новый мерседес. Самое главное, что тут очень большой выбор разных моделей и все есть в наличие. Также в этом автосалоне есть разные акции и скидки, благодаря чему можно будет выгодно приобрести автомобиль. Я вам рекомендую лучше всего посетить либо официальный сайт автосалона или посетить автосалон лично. Я думаю, что вы сможете выгодно здесь приобрести. Мне кажется, что вы найдете в этом автосалоне именно тот автомобиль, который вам необходим. Я не только про цвет кузова, но и про комплектацию, в том числе. В общем, я вам рекомендую обратиться в автосалон «Рольф», не пожалеете о своем выборе.
