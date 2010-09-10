Автосервис
Автосервис
Девочки, привет! Подскажите, в какой компании лучше всего сделать ТО своего автомобиля? Потому что хочется, чтоб было не только недорого, но и качественно. Подскажите, куда лучше всего обращаться? Может, вы сами где-то обслуживаете свой автомобиль, и вы мне можете подсказать?
Re: Автосервис
Привет, я вам рекомендую обратиться в компанию CME https://cmeservice.ru . Потому что они все необходимые услуги проводят по замене масла и масляного фильтра в двигателе, заменяют воздушные фильтры двигателя, топливного фильтра (при его наличии). Проводят диагностику подвески, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, системы охлаждения. Проверка возможных течей эксплуатационных жидкостей, их состояния и, при необходимости, их замену. Я вам рекомендую обратиться в компанию лично для более подробной информации. Самое главное, что компания предлагает гарантию на все свои услуги. Поэтому смело обращайтесь в компанию за более точной информацией и записью. Потому что лучше специалистов вы найти точно не сможете.
