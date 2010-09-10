Сообщение klonik » Сегодня, 15:55

Девочки, привет! Подскажите, в какой компании лучше всего сделать ТО своего автомобиля? Потому что хочется, чтоб было не только недорого, но и качественно. Подскажите, куда лучше всего обращаться? Может, вы сами где-то обслуживаете свой автомобиль, и вы мне можете подсказать?