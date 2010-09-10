Приложения и Telegram
Подскажите, пожалуйста, как найти проверенные мини-приложения для Телеграма? Слышала много историй о мошенниках, и теперь боюсь скачивать что попало. Хочется найти надежный источник, где можно безопасно выбрать нужные сервисы. Кто-нибудь сталкивался?
