Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Подскажите, пожалуйста, как найти проверенные мини-приложения для Телеграма? Слышала много историй о мошенниках, и теперь боюсь скачивать что попало. Хочется найти надежный источник, где можно безопасно выбрать нужные сервисы. Кто-нибудь сталкивался?
Могу посоветовать каталог мини-приложений в Телеграм, которым сама пользуюсь уже несколько месяцев. Там все приложения проходят проверку перед добавлением, есть удобная сортировка по категориям и отзывы реальных пользователей. Я нашла там много полезного для работы и развлечений, всё работает отлично!
