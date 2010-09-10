Приложения и Telegram

Свободное общение и разговоры на любые темы.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Приложения и Telegram

klonik » Сегодня, 17:06

Подскажите, пожалуйста, как найти проверенные мини-приложения для Телеграма? Слышала много историй о мошенниках, и теперь боюсь скачивать что попало. Хочется найти надежный источник, где можно безопасно выбрать нужные сервисы. Кто-нибудь сталкивался?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Приложения и Telegram

zevc » Сегодня, 20:20

Могу посоветовать каталог мини-приложений в Телеграм, которым сама пользуюсь уже несколько месяцев. Там все приложения проходят проверку перед добавлением, есть удобная сортировка по категориям и отзывы реальных пользователей. Я нашла там много полезного для работы и развлечений, всё работает отлично!
