Покупка туи
Покупка туи
Посадила в этом году впервые тую Вудрварди. Мне подружки насоветовали именно ее, так как она не очень привередлива, и сама по себе очень красивая. Подскажите, а как правильно поливать такую тую? Может, у кого-то есть такая и вы мне можете подсказать?
Re: Покупка туи
На самом деле туя вудварди не привередливая к произрастанию и к уходу. Самое главное посадить ее и периодически ухаживать. Полив, конечно, ей нужен, как и любому растению. При правильном поливе растение раскроется только с лучшей стороны. У меня есть, конечно, такая туя, но я ее недавно посадила тоже. Пока про нее ничего плохого сказать не могу, она у меня еще маленькая. Мне специалист сказал, что в тёплое время года можно поливать тую 1 раз в неделю. В жаркие периоды, если земля быстро высыхает, полив следует увеличить до 1–2 раз в неделю, не допуская застоя воды. Потому что застоя воды туя не любит и потом все это негативно скажется на ее внешнем виде, она может пожелтеть.
