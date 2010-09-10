Сообщение klonik » 11 минут назад

Здравствуйте, необходимо осуществить грузоперевозки по Москве, но я не знаю в какую транспортную компанию лучше всего обратиться. Может, кто-то из вас обращался, и вы мне можете посоветовать куда обратиться? Буду рада вашим советам и рекомендациям.