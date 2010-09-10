Кейтеринг
Всем привет! На работе я планирую организовать корпоратив на Новый год. Нужно все организовать под стать новому году. Если честно, самой заморачиваться вообще не очень хочется, может, подскажите куда обращаться? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите?
