Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Всем привет! На работе я планирую организовать корпоратив на Новый год. Нужно все организовать под стать новому году. Если честно, самой заморачиваться вообще не очень хочется, может, подскажите куда обращаться? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите?
Re: Кейтеринг
Привет, если кто-то меня спрашивает насчет организации праздников, я всегда рекомендую обратиться в праздничный сервис «Товарищ Полковник» https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... -goda-2026 . В этом сервисе есть опытные специалисты, которые прекрасно разбираются в организации праздников. Если вы к ним обратитесь, то они вам предложат оформление даже стола под стать приходящему году. Год Красной Огненной Лошади будет и поэтому цветовая гамма стола должна быть необычной. Самое главное, что компания предлагает уникальный подход к проведению Нового года 2026 – ярко, вкусно, активно и на свежем воздухе. Данная компания специализируется на выездном питании и способна накормить до 50000 участников мероприятия. Поэтому смело обращайтесь, точно не пожалеете о своем выборе.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя