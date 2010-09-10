Срочный выкуп недвижимости

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2924
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Срочный выкуп недвижимости

Сообщение zevc » 10 минут назад

Девчонки, привет! Мне срочно нужны деньги. Кредит не хочу брать, но есть у меня квартира. Может, вы знаете кто на выгодных условиях сможет у меня выкупить квартиру? Подскажите, куда мне можно обратиться за выкупом квартиры быстро?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя