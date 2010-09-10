Питьевая вода

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2926
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Питьевая вода

Сообщение klonik » Сегодня, 14:20

Пригород Тюмени, десять километров от города – где тут найти чистую воду? Из-под крана не подходит, ее сколько не кипяти, запах какой-то химии остается. Компаний, которые воду возят, тут не имеется. Ездить на родник? Мы готовы, подскажите только, где его найти.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей