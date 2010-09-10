Сообщение klonik » Сегодня, 14:20

Пригород Тюмени, десять километров от города – где тут найти чистую воду? Из-под крана не подходит, ее сколько не кипяти, запах какой-то химии остается. Компаний, которые воду возят, тут не имеется. Ездить на родник? Мы готовы, подскажите только, где его найти.