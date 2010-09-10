Питьевая вода
Питьевая вода
Пригород Тюмени, десять километров от города – где тут найти чистую воду? Из-под крана не подходит, ее сколько не кипяти, запах какой-то химии остается. Компаний, которые воду возят, тут не имеется. Ездить на родник? Мы готовы, подскажите только, где его найти.
Re: Питьевая вода
У меня мама живет в пригороде, хватает тут https://tyumen.mywatershop.ru/ заказать воду с доставкой в Тюмени, две бутыли в неделю. Привозят вообще без проблем, без дополнительных затрат, выходи очень даже выгодно. Единственное, что стоит контролировать расход. Потому что если вода внезапно закончится, то как по городу моментально не привезут. Доставка по графику и его приходится придерживаться.
