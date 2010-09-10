Услуги кросс-докинга
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Услуги кросс-докинга
Добрый день! Планирую расширять свой интернет-магазин товаров для дома и ищу надёжного партнера по складской логистике. Важно, чтобы была возможность быстрой обработки заказов и оперативной доставки. Кто может поделиться опытом работы с логистическими компаниями?
Re: Услуги кросс-докинга
После долгих поисков я нашла идеальное решение для своего бизнеса на transitllc.ru. Они предлагают комплексное обслуживание, включая хранение, упаковку и доставку. Особенно радует их гибкий подход к клиентам и современное оборудование. За полгода работы с ними ни разу не возникло серьезных проблем.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя