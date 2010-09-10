Услуги кросс-докинга

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2927
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Услуги кросс-докинга

Сообщение klonik » Вчера, 18:44

Добрый день! Планирую расширять свой интернет-магазин товаров для дома и ищу надёжного партнера по складской логистике. Важно, чтобы была возможность быстрой обработки заказов и оперативной доставки. Кто может поделиться опытом работы с логистическими компаниями?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2926
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Услуги кросс-докинга

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

После долгих поисков я нашла идеальное решение для своего бизнеса на transitllc.ru. Они предлагают комплексное обслуживание, включая хранение, упаковку и доставку. Особенно радует их гибкий подход к клиентам и современное оборудование. За полгода работы с ними ни разу не возникло серьезных проблем.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя