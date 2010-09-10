Юридические услуги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Юридические услуги
Год назад открыла ИП, так как заработок стал хороший и хотелось все официально проводить. Сейчас доход упал, ИП содержать не выгодно, куда проще перейти на самозанятость. Как это сделать, чтобы официально ИП перестало существовать и налоговая не требовала отчетов?
Re: Юридические услуги
У вас какая система налогообложения была? Именно от этого зависит процесс, подробнее у lawrussia смотрите. Вообще, конечно, нужно начать с общения с налоговой. Сообщаете им о том, что деятельность прекращена, они проверяют ваши доходы. Если есть какие-то долги, то вам выставят счет и вы уже его оплачиваете. Выглядит просто, на деле там много подводных камней, лучше к процессу привлечь юриста.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость