Юридические услуги

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2927
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Юридические услуги

Сообщение zevc » Сегодня, 14:46

Год назад открыла ИП, так как заработок стал хороший и хотелось все официально проводить. Сейчас доход упал, ИП содержать не выгодно, куда проще перейти на самозанятость. Как это сделать, чтобы официально ИП перестало существовать и налоговая не требовала отчетов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2928
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Юридические услуги

Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

У вас какая система налогообложения была? Именно от этого зависит процесс, подробнее у lawrussia смотрите. Вообще, конечно, нужно начать с общения с налоговой. Сообщаете им о том, что деятельность прекращена, они проверяют ваши доходы. Если есть какие-то долги, то вам выставят счет и вы уже его оплачиваете. Выглядит просто, на деле там много подводных камней, лучше к процессу привлечь юриста.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость