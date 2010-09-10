Женские ботинки
Женские ботинки
В этом году мы, наверное, закупку зимней обуви не потянем. Мех в цене у нашего поставщика в три раза вырос, даже если минимальную наценку ставить, то все равно дорого будет. У кого такая же ситуация, как собираетесь из нее выходить? Мы подумываем о закрытии…
Мы как обычно тут https://melaninsk.ru/catalog/demisezon/ ... e-botinki/ планируем купить ботинки оптом, на натуральном меху. Наш поставщик никаких повышений цены не проводит, может что-то и будет, но точно не в три раза. Я вообще ни от кого не слышала о повышении, только ваш пост увидела. Может, вам просто стоит сменить поставщика? Вы вообще в каком сегменте работаете и для кого обувь предлагаете?
