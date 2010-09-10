Сообщение klonik » 39 минут назад

В этом году мы, наверное, закупку зимней обуви не потянем. Мех в цене у нашего поставщика в три раза вырос, даже если минимальную наценку ставить, то все равно дорого будет. У кого такая же ситуация, как собираетесь из нее выходить? Мы подумываем о закрытии…