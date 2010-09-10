Сообщение zevc » Сегодня, 16:43

Добрый день! Нужно пройти профессиональную переподготовку на оператора ЭВМ. Слышала, что сейчас есть возможность обучаться дистанционно. Подскажите, в какой ВУЗ лучше всего обратиться, чтобы получить документ установленного образца? Может, кто-то проходил такое обучение, и вы мне можете подсказать куда обращаться?