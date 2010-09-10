Подскажите
Добрый день! Нужно пройти профессиональную переподготовку на оператора ЭВМ. Слышала, что сейчас есть возможность обучаться дистанционно. Подскажите, в какой ВУЗ лучше всего обратиться, чтобы получить документ установленного образца? Может, кто-то проходил такое обучение, и вы мне можете подсказать куда обращаться?
Re: Подскажите
Здравствуйте, можно обучение пройти в дистанционном формате. Например, Институт информационной безопасности http://institut-bezopasnost.ru/ предлагает отличные условия. Программа подготовки операторов ЭВМ защиты информации разработана для специалистов широкого профиля и включает как теоретические основы, так и практические аспекты деятельности. Курс предполагает отработку навыков работы на ПК, изучение специфики различных операционных систем и аппаратные средства ПК. Разбираются основы конструирования и диаграммирования, возможности ремонта и диагностики ПЭВМ. Чтобы узнать больше информации, вам нужно перейти по ссылке и уточнить всю информацию. Есть консультант, который сможет проинформировать вас по всем вопросам.
