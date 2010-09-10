Защита стойки стеллажа
Здравствуйте, что можно использовать, чтобы предотвратить повреждения стоек от ударов складской техники, сохранить целостность конструкции и продлить срок службы стеллажей? Слышала, что есть какие-то приспособления. Что это за приспособления, расскажите?
Добрый день, есть специальная защита стойки стеллажа. Мы, например у себя на складе используем пластиковые и металлические отбойники. Благодаря конструктивным особенностям, при ударе защитный элемент отводит в сторону вилы погрузчика, исключая повреждение стойки. Пластиковые и металлические защитные элементы гарантируют безопасную эксплуатацию всей стеллажной системы. А вы что, такую защиту не используете на складе еще? Очень зря, потому что без них небезопасно на самом деле. Поэтому рекомендую вам тоже приобрести такую защиту и установить. Тем более по стоимости она и не такая дорогая.
