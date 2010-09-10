Сообщение zevc » Вчера, 17:39

Здравствуйте, что можно использовать, чтобы предотвратить повреждения стоек от ударов складской техники, сохранить целостность конструкции и продлить срок службы стеллажей? Слышала, что есть какие-то приспособления. Что это за приспособления, расскажите?