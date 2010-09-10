Прием металлолома

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Прием металлолома

zevc » Сегодня, 18:49

Добрый день! Знающие люди, подскажите, где можно в Екатеринбурге сдать металл? На даче накопилось довольно-таки много металла, и я не знаю в какую компанию лучше всего обратиться. Может, вы мне подскажите? Если вы сдавали, то к какой компании обращались?
