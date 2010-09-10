Прием металлолома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Прием металлолома

Сообщение zevc » Вчера, 18:49

Добрый день! Знающие люди, подскажите, где можно в Екатеринбурге сдать металл? На даче накопилось довольно-таки много металла, и я не знаю в какую компанию лучше всего обратиться. Может, вы мне подскажите? Если вы сдавали, то к какой компании обращались?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2935
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Прием металлолома

Сообщение klonik » Вчера, 22:45

Здравствуйте, у меня супруг обращался сюда https://екб-металл.рф . Очень нравится, что тут компания сама занимается вывозом металлолома с территории от 300 кг. Также если вы обратитесь в эту компанию, то вы ничего не платите. Я имею в виду, что заказчик не платит налог. По сравнению с другими компаниями тут цена металлолома одна из самых конкурентоспособных в городе и области. Сотрудники компании при необходимости могут произвести работы по демонтажу негабаритных конструкций, погрузке и взвешиванию металла. Нравится, что оплата полученного лома производится сразу после взвешивания. В общем, я вам рекомендую обратиться именно в эту компанию. Можете сначала связаться с представителем компании и более подробно узнать информацию о приемке. Если все устроит, сможете обратиться и сдать металл.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость