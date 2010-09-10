Прием металлолома
Прием металлолома
Добрый день! Знающие люди, подскажите, где можно в Екатеринбурге сдать металл? На даче накопилось довольно-таки много металла, и я не знаю в какую компанию лучше всего обратиться. Может, вы мне подскажите? Если вы сдавали, то к какой компании обращались?
Re: Прием металлолома
Здравствуйте, у меня супруг обращался сюда https://екб-металл.рф . Очень нравится, что тут компания сама занимается вывозом металлолома с территории от 300 кг. Также если вы обратитесь в эту компанию, то вы ничего не платите. Я имею в виду, что заказчик не платит налог. По сравнению с другими компаниями тут цена металлолома одна из самых конкурентоспособных в городе и области. Сотрудники компании при необходимости могут произвести работы по демонтажу негабаритных конструкций, погрузке и взвешиванию металла. Нравится, что оплата полученного лома производится сразу после взвешивания. В общем, я вам рекомендую обратиться именно в эту компанию. Можете сначала связаться с представителем компании и более подробно узнать информацию о приемке. Если все устроит, сможете обратиться и сдать металл.
