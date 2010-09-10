Заверение цифровой информации

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Заверение цифровой информации

Сообщение zevc » Сегодня, 18:54

Сколько раз говорили, что без предоплаты работать не стоит, но казалось же, что человек надежный, знакомые посоветовали. В общем, предстоит обращение в суд и такой вопрос – если оплату в переписке оговаривали, а потом там же пишут, что денег не будет – суд это примет?
