Заверение цифровой информации
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Заверение цифровой информации
Сколько раз говорили, что без предоплаты работать не стоит, но казалось же, что человек надежный, знакомые посоветовали. В общем, предстоит обращение в суд и такой вопрос – если оплату в переписке оговаривали, а потом там же пишут, что денег не будет – суд это примет?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя