Заверение цифровой информации

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Заверение цифровой информации

Сообщение zevc » Вчера, 18:54

Сколько раз говорили, что без предоплаты работать не стоит, но казалось же, что человек надежный, знакомые посоветовали. В общем, предстоит обращение в суд и такой вопрос – если оплату в переписке оговаривали, а потом там же пишут, что денег не будет – суд это примет?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2935
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Заверение цифровой информации

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Да, но при условии, что все будет официально. Делайте в срочном порядке скриншоты, чтобы второй собеседник все это не удалил. И обращайтесь сюда https://xn--80aejaaaajndax7a4acigv.xn--p1ai/ для заверения переписки. Заверение нужно для того, чтобы суд мог официально вашу приписку отнести к доказательствам по делу. Еще такую услугу вроде как нотариус предлагает, но туда сейчас очень сложно стало записаться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость