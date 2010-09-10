Заверение цифровой информации
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Заверение цифровой информации
Сколько раз говорили, что без предоплаты работать не стоит, но казалось же, что человек надежный, знакомые посоветовали. В общем, предстоит обращение в суд и такой вопрос – если оплату в переписке оговаривали, а потом там же пишут, что денег не будет – суд это примет?
Re: Заверение цифровой информации
Да, но при условии, что все будет официально. Делайте в срочном порядке скриншоты, чтобы второй собеседник все это не удалил. И обращайтесь сюда https://xn--80aejaaaajndax7a4acigv.xn--p1ai/ для заверения переписки. Заверение нужно для того, чтобы суд мог официально вашу приписку отнести к доказательствам по делу. Еще такую услугу вроде как нотариус предлагает, но туда сейчас очень сложно стало записаться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость