Подскажите
Девочки, хочу обновить свою коллекцию украшений к весне! Заметила, что серебро сейчас в тренде, но переживаю насчет качества. В магазинах столько всего, что глаза разбегаются. Может, кто-то недавно покупал что-то интересное? Поделитесь опытом и впечатлениями!
