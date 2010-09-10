Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Подскажите
Девочки, хочу обновить свою коллекцию украшений к весне! Заметила, что серебро сейчас в тренде, но переживаю насчет качества. В магазинах столько всего, что глаза разбегаются. Может, кто-то недавно покупал что-то интересное? Поделитесь опытом и впечатлениями!
Re: Подскажите
Недавно обновила свою шкатулку и очень довольна покупками! Серебряные украшения оказались именно тем, что я искала. Качество просто потрясающее, а цены очень демократичные. Особенно порадовал большой выбор и то, что можно примерить разные модели. Теперь это мой любимый магазин для покупки украшений.
