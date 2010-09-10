Сообщение zevc » Вчера, 19:09

Девочки, хочу обновить свою коллекцию украшений к весне! Заметила, что серебро сейчас в тренде, но переживаю насчет качества. В магазинах столько всего, что глаза разбегаются. Может, кто-то недавно покупал что-то интересное? Поделитесь опытом и впечатлениями!