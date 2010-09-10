Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:09

Девочки, хочу обновить свою коллекцию украшений к весне! Заметила, что серебро сейчас в тренде, но переживаю насчет качества. В магазинах столько всего, что глаза разбегаются. Может, кто-то недавно покупал что-то интересное? Поделитесь опытом и впечатлениями!
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:56

Недавно обновила свою шкатулку и очень довольна покупками! Серебряные украшения оказались именно тем, что я искала. Качество просто потрясающее, а цены очень демократичные. Особенно порадовал большой выбор и то, что можно примерить разные модели. Теперь это мой любимый магазин для покупки украшений.
