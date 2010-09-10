Про бесплатные курсы переподготовки

дядя Коля
Про бесплатные курсы переподготовки

дядя Коля » Сегодня, 07:54

Говорят, сейчас можно пройти курсы по любой профессии. Но они, вероятно, платные. А бесплатные курсы существуют?
Roofdier
Re: Про бесплатные курсы переподготовки

Roofdier » Сегодня, 08:09

Сегодня доступно множество курсов. Многие из них платные, но есть возможность бесплатного обучения за счёт государства https://premier-centr.com/. Проверьте условия, чтобы узнать, подходите ли вы под них. Если да, то вы сможете учиться онлайн бесплатно и в удобное для вас время.
