Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Говорят, сейчас можно пройти курсы по любой профессии. Но они, вероятно, платные. А бесплатные курсы существуют?
Сегодня доступно множество курсов. Многие из них платные, но есть возможность бесплатного обучения за счёт государства https://premier-centr.com/. Проверьте условия, чтобы узнать, подходите ли вы под них. Если да, то вы сможете учиться онлайн бесплатно и в удобное для вас время.
