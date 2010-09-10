Сообщение klonik » Сегодня, 14:54

Планирую поездку в Москву на неделю по работе, но не хочу зависеть от такси или каршеринга. Думаю взять в аренду Mercedes, чтобы с комфортом передвигаться по городу. Слышала про какие-то специальные условия при аренде от недели. Кто-нибудь недавно арендовал?