Аренда Mercedes-Benz
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Аренда Mercedes-Benz
Планирую поездку в Москву на неделю по работе, но не хочу зависеть от такси или каршеринга. Думаю взять в аренду Mercedes, чтобы с комфортом передвигаться по городу. Слышала про какие-то специальные условия при аренде от недели. Кто-нибудь недавно арендовал?
Re: Аренда Mercedes-Benz
Недавно брала Mercedes в аренду на 10 дней для деловой поездки, осталась в полном восторге! Могу посоветовать сайт, где есть аренда Mercedes-Benz в Москве - у них действительно есть бонусный день при аренде от недели. Машина была в идеальном состоянии, все документы оформили быстро, несмотря на то, что я гражданка другой страны. Сервис премиум-уровня!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей