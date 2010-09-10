Аренда Mercedes-Benz

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2936
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда Mercedes-Benz

Сообщение klonik » Сегодня, 14:54

Планирую поездку в Москву на неделю по работе, но не хочу зависеть от такси или каршеринга. Думаю взять в аренду Mercedes, чтобы с комфортом передвигаться по городу. Слышала про какие-то специальные условия при аренде от недели. Кто-нибудь недавно арендовал?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2935
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда Mercedes-Benz

Сообщение zevc » Сегодня, 20:50

Недавно брала Mercedes в аренду на 10 дней для деловой поездки, осталась в полном восторге! Могу посоветовать сайт, где есть аренда Mercedes-Benz в Москве - у них действительно есть бонусный день при аренде от недели. Машина была в идеальном состоянии, все документы оформили быстро, несмотря на то, что я гражданка другой страны. Сервис премиум-уровня!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей