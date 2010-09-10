Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



Идея родилась быстро

Идея пришла нам внезапно, когда мы заметили большое количество покупателей, проходящих мимо наших автомобилей на парковке возле супермаркета. Почему бы не перенести автомобили внутрь магазина?



Но возникла проблема: помещения магазинов были небольшие, да и транспортные средства туда физически не поместились бы. Тогда-то мы и задумались о мобильных стендах.



Как мы реализовали идею

Мы заказали изготовление ярких, легких и компактных мобильных стендов с изображением новых моделей авто, информацией о скидках и акциях, контактами салона и QR-кодами для быстрого перехода на сайт автосалона. Каждый стенд оснащался специальной подставкой, имитирующей форму автомобиля, чтобы усилить визуальное восприятие.



Разместили стенды сразу в трех крупнейших супермаркетах города: в центре, спальном районе и пригороде. Все три торговые площадки ежедневно посещают тысячи горожан разных возрастов и социальных статусов.



Результат превзошел ожидания

Уже спустя неделю после начала акции число звонков и визитов в автосалон увеличилось вдвое. Покупатели говорили, что увидели нашу рекламу прямо в магазине, где привыкли совершать покупки регулярно. Многие клиенты отмечали удобство размещения рекламы: ведь увидев красивую машину на стенде, они могли сразу обратиться к консультанту, позвонить или зайти на сайт для детального изучения модели.



Кроме того, эта кампания помогла расширить охват нашей целевой аудитории. Люди, которые ранее не думали о покупке машины, обратили внимание на наши автомобили и проявили интерес к новым маркам и моделям.



