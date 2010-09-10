Подскажите

zevc
zevc » 47 минут назад

Кто-нибудь обучался в Институте педагогического образования? Какие вы курсы проходили и что вообще можете сказать? Хочу пройти профессиональную переподготовку и никак не могу выбрать учебное заведение. Может, вы мне подскажите, стоит обращаться в этот ВУЗ или нет?
