Сообщение zevc » 47 минут назад

Кто-нибудь обучался в Институте педагогического образования? Какие вы курсы проходили и что вообще можете сказать? Хочу пройти профессиональную переподготовку и никак не могу выбрать учебное заведение. Может, вы мне подскажите, стоит обращаться в этот ВУЗ или нет?