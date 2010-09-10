Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто-нибудь обучался в Институте педагогического образования? Какие вы курсы проходили и что вообще можете сказать? Хочу пройти профессиональную переподготовку и никак не могу выбрать учебное заведение. Может, вы мне подскажите, стоит обращаться в этот ВУЗ или нет?
Re: Подскажите
Институт педагогического образования предлагает очень много программ, с ними вы можете познакомиться поближе на официальном сайте https://institut-pedagogika.ru/ . На самом деле обучаться тут очень удобно и выгодно. Потому что вам не потребуется брать отпуск, чтобы пройти профессиональную переподготовку. Вы учитесь в комфортных для вас условиях — в том месте и в то время, которое вам удобно. Организация предлагает конкурентоспособные цены на образовательные услуги. Есть возможность учиться в удобное для вас время, вы сами строите себе идеальный график. Поэтому я вам рекомендую обратиться к консультанту и более подробно уточнить информацию. Мне кажется, что вы сможете тут для себя подобрать подходящий вариант программы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей