СМС рассылки
СМС рассылки
Девочки, кто-нибудь пробовал делать SMS-рассылку для оповещения клиентов о записи в салон красоты? Переживаю, что клиенты будут недовольны такими сообщениями. Может, есть какие-то правила составления текста, чтобы не выглядело как спам?
Re: СМС рассылки
Я активно использую SMS-рассылки в своём салоне через сервис https://smscentre.by/bulksms/ . Главное - правильно составить текст: кратко, информативно и с уважением к клиенту. Мои постоянные клиенты даже благодарят за напоминания! Можно настроить время отправки и персонализировать сообщения, что очень удобно.
