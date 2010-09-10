СМС рассылки

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

СМС рассылки

Сообщение zevc » Сегодня, 19:50

Девочки, кто-нибудь пробовал делать SMS-рассылку для оповещения клиентов о записи в салон красоты? Переживаю, что клиенты будут недовольны такими сообщениями. Может, есть какие-то правила составления текста, чтобы не выглядело как спам?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: СМС рассылки

Сообщение klonik » 19 минут назад

Я активно использую SMS-рассылки в своём салоне через сервис https://smscentre.by/bulksms/ . Главное - правильно составить текст: кратко, информативно и с уважением к клиенту. Мои постоянные клиенты даже благодарят за напоминания! Можно настроить время отправки и персонализировать сообщения, что очень удобно.
