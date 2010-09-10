Сообщение zevc » Сегодня, 19:50

Девочки, кто-нибудь пробовал делать SMS-рассылку для оповещения клиентов о записи в салон красоты? Переживаю, что клиенты будут недовольны такими сообщениями. Может, есть какие-то правила составления текста, чтобы не выглядело как спам?