Сообщение klonik » 34 минуты назад

Всем привет! Мне нужна армированная пленка самой высокой толщины. Подскажите, в какой компании мне лучше всего приобрести такую пленку? Буду вам очень признательна, если вы мне порекомендуете. А то смотрела в строительных магазинах и ничего подходящего для себя я не нашла.