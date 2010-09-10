Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Всем привет! Мне нужна армированная пленка самой высокой толщины. Подскажите, в какой компании мне лучше всего приобрести такую пленку? Буду вам очень признательна, если вы мне порекомендуете. А то смотрела в строительных магазинах и ничего подходящего для себя я не нашла.
