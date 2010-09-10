Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2945
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:33

Всем привет! Мне нужна армированная пленка самой высокой толщины. Подскажите, в какой компании мне лучше всего приобрести такую пленку? Буду вам очень признательна, если вы мне порекомендуете. А то смотрела в строительных магазинах и ничего подходящего для себя я не нашла.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2944
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

Привет, я тебе рекомендую посмотреть армированную пленку в торговой компании «Бикра». Вот тут https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... ya/plenka/ представлены все виды пленки, которые предлагает данная компания. Мы тоже покупали в этой компании армированную пленку, но брали для теплицы свекрови. У нее был деревянный каркас, и муж со свекром просто использовали пленку. Служит несколько лет точно и обходится гораздо дешевле чем если покупать поликарбонат. В общем, смотрите сами, конечно, но я думаю, что вы сможете здесь пленку приобрести без проблем. Тем более следить, часто бывают акции и скидки. Они дают возможность приобрести пленку и другие в принципе материалы максимально выгодно. А так, компания на самом деле отличная и предлагает все необходимое для строительства и благоустройства участка.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя