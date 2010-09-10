Изучение английского языка

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Изучение английского языка

Сообщение klonik » 17 минут назад

Добрый день, подскажите, как вы изучаете английский язык? Если честно пробовала с учителем дистанционно, через специальную программу. Но, у меня что-то так не пошло, очень сложно. Поэтому и ищу разные способы, чтобы была возможность легче изучить язык. Может, что-то мне подскажите?
